La conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, arremetió contra la salsera Yahaira Plasencia, quien ha viajado a Punta Cana (República Dominicana) donde ha sido nominada a los premios Premios Heat 2021.

La popular ‘Urraca’ señaló el presunto alejamiento del productor musical Sergio George ahora que la ‘reina del totó' ya no está con el futbolista Jefferson Farfán, quien se viene recuperando de una lesión.

“Hemos notado que su padrino Sergio George ya no aparece mucho en el panorama. ¿Dónde está ‘Serch’? ya como que desapareció poco a poco de la vida de Yahaira. Es que tener un productor musical como él, que ahora precisamente está grabando una nueva composición con Marc Anthony, ¿ustedes creen que va a tener un poco de tiempo para la Yaha?”, dijo la periodista.

Medina Vela recordó que Sergio George “es un productor sumamente caro”, por lo que nunca le creyó eso de que él pagaba 50% y Yahaira el otro 50% para sus producciones musicales. La periodista metió la estocada final y comentó que ahora la exintegrante de “Esto Es Guerra” solo nada de ‘colada’ en algunas fiestas.

“Yo no le creí jamás. A los productores musicales tú les pagas. Ahora, qué casualidad que ella que ya no es pareja de Jefferson Farfán, Sergio George poco a poco ha ido marcando distancia, al punto de ahora que (ella) está en Miami, se va a fiestas donde hay DJ’s, artistas conocidos, se hace la colada, aparece en la foto, pero ella no aparece en el firmamento musical, absolutamente para nada”, manifestó.

“Ahora ha ido (a Punta Cana) con su manager porque está nominada a un premio, pero sola. Ella no está más con Sergio George, no la vemos, hace meses viene anunciando que va a grabar algo, tampoco sabemos nada de sus canciones, así que lo único donde la estamos viendo, a parte de la maletera (...) es luciendo su cuerpazo en una piscina y bronceándose en el sol de Punta Cana”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el nuevo avance de la novela “Luz de luna”

Muy pronto llegará "Luz de luna" a las pantallas de América TV, no te pierdas el nuevo avance de la novela de amor y cumbia. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR