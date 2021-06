Magaly Medina se refirió a las críticas que recibió este fin de semana debido a un polémico comentario sobre el ídolo del momento Gianluca Lapadula.

“Bueno y la fiebre de Lapadula... Muchas chicas dicen: ‘ay que churro’. Bueno, no se hagan ilusiones, el tipo es casado y tiene tres hijos... Además dicen: ‘qué guapo’. ¿Qué guapo le ven? El chico metió un gol, y ahora si en el próximo partido no mete un gol van a decir: ‘qué feo Lapadula’. Así somos de cambiantes”, dijo la Urraca en esa oportunidad.

Tras esto decenas de usuarios no dejaron pasar la oportunidad para recordarle a la popular ‘Urraca’ un poco de su pasado y el radical cambio en su apariencia física.

“Lo hizo antes con Paolo Guerrero, así que no me sorprende. Tal parece que no le gusta que idolatren a hombres por su logro, sino por su físico. No se puede esperar menos de una mujer que ha sufrido tantas mutaciones”, “Magaly llamó feo a Lapadula... Esta tía a tenido más transformaciones que freezer”, fueron algunos otros comentarios en Twitter.

Sin embargo, la popular “Urraca” no se quedó callada y salió a defenderse de las críticas en su contra.

“Me contaron el fin de semana que fue tendencia en Twitter por lo que dije acá de Lapadula, ¿y que dije de Lapadula que tanto les causo extrañeza?, yo pregunté: ‘¿que le ven de guapo?’, esa es una opinión totalmente subjetiva, cada uno tiene su opinión. A algunos yo le parezco fea, a otros les parezco guapísima... En este país hay la libertad de expresión”, comenzó diciendo.

“No me malinterpreten, a mí no me pongan palabras en la boca que no he dicho, yo he dicho: ‘¿qué le ven de guapo?’ porque a mí no me parece un Brad Pitt”, añadió.

