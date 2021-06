El ingeniero bailarín Yeiner Pinedo acusó a Vania Bludau de discriminarlo en el set del programa “Mujeres al mando”, al que ambos asistieron el último martes 29 de junio.

“Estaba ahí en el canal el día de hoy y yo fui a pedirle una foto. Ella, como que me vio estaba en el personaje y dijo ‘p*** qué asco’, esa es la impresión que me dio”, contó Yeiner Pinedo, de acuerdo al portal Instarándula.

“Yo siento que la agarro de su hombro para poder tomarme foto, como siempre me tomo. La agarro de su hombro y me dice ‘no me agarres, no me agarres, así nomás, de lejos’”, agregó.

Según el ingeniero bailarín, Vania Bludau le dijo que tenía temor de contagiarse, aunque ni siquiera llevaba mascarilla: “Primero me dijo no quiero que me agarres por el tema del COVID, pero no tenía mascarilla en el programa, no tenía nada como para que ella diga eso, ya normal, no me agarres por un tema de COVID porque no quiero contagiarme”.

Sin embargo, poco después la modelo habría estado cerca a otras personas sin los cuidados correspondientes: “De ahí llegaron sus amigos de alta alcurnia y ella se abrazaba con ellos, se tomaba el selfie correspondiente, se reían carita con carita”.

“¿Dónde está lo que ella dijo que no quiere que nadie la agarre por el tema del COVID?”, preguntó el ingeniero bailarín, quien tildó de “otra alucinada más” y “desubicada total” a Vania Bludau.

Instarandula - Ingeniero bailarín acusa a Vania Bludau - diario OJO

