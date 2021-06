El popular ingeniero bailarín es el protagonista del último escándalo de la farándula peruana. Y es que Yeiner Pinedo ha denunciado públicamente que fue discriminado por la modelo Vania Bludau cuando le pidió tomarse una foto a su lado.

Y la historia no acaba allí. Ahora, el ingeniero ‘charapa’ reveló que vivió un mal momento con otra conocida artista: Melody. Según contó en un video, la intérprete de la canción “No sé” - y que luego la hizo popular ‘Explosión de Iquitos’- le negó una fotografía y no le quiso ni dirigir la palabra.

“Me sorprendió esa actitud, porque le dije que era ‘El Ingeniero Bailarín’, entonces ella vio la cámara así todo sorprendida y no dijo nada más, (…) Sentadita, no dijo nada, me pareció sorprendente su actitud pero dije de repente porque estoy sin uniforme no me reconoció”, dijo Yeiner Pinedo.

Luego, al suponer que la artista española no lo había reconocido sin su peculiar traje, fue vestido como el ‘ingeniero bailarín’ y también “lo choteó”.

“Me choteó, al día siguiente dije que mejor voy a pedirle una foto, entonces ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo una foto y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’”, añadió consternado.

Yeiner - quien se hizo famoso por hacer la coreografía de la canción “No sé”, juró que nunca más bailará la canción.

“No sé cómo será con otras personas, entonces dije ni más bailo su canción, la canción que ella saque, no. Soy agradecido con las personas que son agradecidos conmigo”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Comentario de Valeria sobre secuelas en Federico

TE PUEDE INTERESAR