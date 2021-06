El periodista Samuel Suárez no se quedó callado tras la acusación que Yeiner Pinedo, el ingeniero bailarín, hizo contra la modelo Vania Bludau luego que ambos coincidieron en el programa “Mujeres al mando”.

“Siento que este tema va a causar muchísima polémica”, comentó el periodista en el portal Instarándula. Samuel Suárez indicó que Vania Bludau sí tendría razones para evitar cercanía con otras personas.

“Si bien es cierto Vania no es santa de mi devoción. Ella está en todo su derecho, si es que así fuera, de que alguien ni siquiera la toque, o sea, estamos en pandemia”, dijo el popular ‘Samu’.

Y es que según Samuel Suárez, nadie debería acercarse demasiado para tomarse una foto en medio de la pandemia:

“El ingeniero se indigna cuando ella le dice ‘no me toques, no me toques’ y él lo toma como discriminación cuando ella luego aparece cachetito/cachetito con muchos amigos, en fotos, en todo, él dice ‘y por qué conmigo no’, bueno, contigo ni con nadie, debería ser”.

No obstante, Samuel Suárez recordó que la pareja de Mario Irivarren ya ha protagonizado varios escándalos por sus malas reacciones:

“Por otro lado Vania tiene antecedentes de ser despectiva, de ser malcriada, Miss Simpatía no es definitivamente ni lo será, es más, cae antipática, ahora... ¿discriminar? Es otra cosa muy fuerte”, expresó.

Samuel Suárez sobre el incidente entre Vania Bludau y el ingeniero bailarín - diario OJO

Fuente: Instarándula

