La modelo Vania Bludau estuvo en Mujeres al Mando y habló sobre sus planes de matrimonio con Mario Irivarren. Mientras hablaba recordó su excompromiso de matrimonio con Frank Dello Russo. “En todos lados me quieren casar, creo que por comentarios erróneos que se han hecho”, inició.

Vania Bludau recordó que estuvo a punto de casarse, pero declino. Sin embargo dijo que eso no le quita la ilusión de que un día pase, pero por ahora no le quita el sueño.

“Yo estuve comprometida, decidí no casarme, me separé, no es que no quiera casarme, obviamente sí, es un sueño de muchas mujeres, pero en su momento será. Sí me quiero comprometer, sí me quiero casar, sí quiero tener hijos, pero ahora no, hoy por hoy no”.

Además agregó: “Yo quiero que todo fluya. El orden normal te dice, primero que te comprometas, te cases y tengas hijos. Yo me comprometí, no me casé y no tengo hijos”.

Sobre Mario Irivarren, Vania Bludau aseguró que llevan una buena relación porque antes de ser pareja, fueron amigos. “Mario muy aparte de ser mi pareja, es mi amigo y eso es lo más lindo que puedo tener. En mis crisis existenciales, Mario es mi amigo y es algo que en mis demás parejas no he podido encontrar porque han sido mi pareja, pero Mario ha sido antes mi amigo”.

