El vidente Mossul salió al frente para explicar su última predicción luego de que se confirmara que Perú jugará con Paraguay en la Copa América y no contra Chile como también dijo que podría haber la posibilidad.

Según explicó Mossul, él estuvo sesionando antes de presentarse en “Amor y Fuego” y vio que lo haría con Paraguay, sin embargo en el programa le dieron la posibilidad de que también podría jugar contra Chile, lo que lo confundió.

“A ver amigos sobre la predicción que Realicé con quien se enfrentará Perú, en Backstage yo estaba sesionando y mi predicción fue muy firme en Paraguay, luego ya en vivo la producción me dio otra opción que fue Chile como una probabilidad y me marca más Chile con lo cual le iría un poco mejor a Perú porque con Paraguay veo que pierde esperemos que las cosas no sean así no soy Dios”, explicó el vidente Mossul.

Agregó que para ella su predicción sí se cumplió. “Pero para mi opinión personal MI PREDICCIÓN SI SE CUMPLIÓ.P ara la próxima me voy a quedar firme en mi palabra en lo primero que vea, aparte que estaba muy confundido con lo que me decían sobre la política recuerden que ahorita yo no quiero hablar más sobre temas políticos”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Guty Carrera se recupera de la covid-19: “Cuídense por favor”

Guty Carrera se recupera de la covid-19: "Cuídense por favor"

TE PUEDE INTERESAR