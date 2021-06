Jazmín Pinedo se pronunció tras las revelaciones que Rodrigo González hizo en el programa “Amor y fuego”. La ‘chinita’ descartó haber sido un jale de último minuto en “Reinas del Show”.

“¿De verdad firmaste el mismo día por la tarde?”, le preguntaron en Instagram. La expresentadora de televisión admitió que firmó el contrato el sábado por la tarde.

“Sí, y a partir de ese momento sentí algo aquí en el estómago y en la garganta, estaba tan nerviosa, la verdad no me pasaba hace un montón. Ya luego cuando pasó, se me quedó solo la adrenalina, es que en verdad ha sido tan largo el proceso”, respondió.

Sin embargo, Jazmín Pinedo aseguró que las negociaciones con la producción iniciaron semanas atrás: “Mi manager me llama como el 7 de junio a contarme, me dice ‘Jazmín, hay esta posibilidad’ y me cuenta sobre el proyecto”.

“Me moría de miedo y le dije al productor (...) pero también tenía ganas de estar porque sabía de qué trataba esta temporada y los extrañaba horrores, así que las cosas se fueron encajando, fuimos conversando para acomodarnos y ya al final, al final, yo con todo el miedo dije que sí”, explicó.

Respeto a que la llamaron como reemplazo por la baja de Vania Bludau, Jazmín Pinedo lo descartó: “¿Estás seguro que entendiste bien? Es totalmente falso, no tengo idea de dónde lo han sacado, justo en mis historias anteriores comenté que mi negociación empezó el 7 de junio, como hace 3 semanas, así que no sé de dónde se lo inventaron”.

Fuente: Instagram Rodrigo González | Instagram Jazmín Pinedo

