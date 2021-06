Jazmín Pinedo sorprendió a propios y extraños al reaparecer en televisión nacional como la nueva participante del reality que conduce Gisela Valcárcel, “Reinas del Show”.

En ese sentido, la popular ‘Chinita’ no considera su ingreso como un retroceso en su carrera artística, por el contrario, está ansiosa de seguir asumiendo nuevos retos en la televisión.

“No considero que ingresar al reality sea un retroceso en mi carrera y no me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme”, comenzó diciendo.

Asimismo, horas más tarde de su presentación, Jazmín Pinedo publicó unas cuantas historias en su cuenta oficial de Instagram, donde comentó que no podía conciliar el sueño debido a la emoción.

“Por la adrenalina que me cargo, no me duermo todavía... Se pasaron, gracias por tanto cariño, no saben cuánto me emocionan. Son las 4 de la mañana, yo no me he desmaquillado, pero sí necesito descansar”, expresó.

