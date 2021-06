Jazmín Pinedo ingresó a “Reinas del show” y tras su presentación se mostró muy feliz por el nuevo reto. Por eso, en conferencia de prensa contó que desde hace rato quería retornar a la televisión.

“Tenía ganas de volver hace rato. Ninguna de las propuestas se acomodaba a mis horarios. Cuando me dijeron de la primera temporada, cantante no era, bailarina tampoco y no tenía mucho tiempo. Pero necesito ese contacto con la gente, ya estaba hablando con mi espejo”, confesó la popular “chinita”.

Agregó que ahora se encuentra nerviosa por el baile, pero está segura que lo hará bien. “Estoy emocionada, tengo nervios y ayer de la adrenalina no podía dormir. Tengo nervios porque no estoy en mi cancha, pero me motiva porque hay una causa de por medio”.

Agregó que ser participante no le baja de nivel luego de haber sido conductora, todo lo contrario, quiere seguir aprendiendo más cosas como el baile. “No me considero una más. Creo que pudo asumir más retos. Yo solo tengo cinco años en la conducción. Yo soy el inicio de algo. No estoy entrando para quitarle el puesto a Gisela”.

¿GINO LA APOYARÁ?

Por otro lado, Jazmín Pinedo no descartó la posibilidad de tener como refuerzo a Gino Assrereto. “Pucha, yo feliz que me acompañe, pero el baile no es algo que lo acompañe, pero claro, por qué no”.

“Creo que bailar, conducir, es importante para mi carrera de la tele. Sé los capos que hay ahí, además que bajo los cinco kilos que subí”, finalizó.

