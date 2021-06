El ingeniero bailarín denunció haber sido vetado por la producción de “El Reventonazo de la Chola” luego de haber ido a ATV. En una trasmisión por su canal oficial de YouTube, el ingeniero bailarín, quien se hizo conocido en las redes por “No sé”, reveló que el equipo del programa de América Televisión se ofuscó con él por el hecho de tener exclusividad con ellos y lo sacaron de su hotel en Lima.

En su red social contó: “Me están preguntando por qué no aparezco en América Televisión, y por qué si aparezco en otros canales, les cuento la ultimita… Estuve una vez en la Chola, y ahora me dan duro cuándo no estoy. En América TV yo venía a grabar un martes a Lima, y cuatro días antes de venir Lima, ATV fue a Iquitos a hacerme una nota sobre mi personaje”.

Tras agradecer a ATV por la nota, el ingeniero bailarín dijo que desconocía tener exclusividad con un canal de televisión.

“Como nadie me dice, yo pienso que tengo libertad de ir al noticiero con Paco Bazán para ir a presentar la nota que grabamos en Iquitos. Entonces yo he ido, pero en América TV la producción le dio una mala información a la Chola Chabuca que yo no seguí exclusividad, pero yo no tenía nada porque nunca me hicieron firmar contrato o una carta de compromiso como Explosión y la Uchulú”, agregó.

Además reveló lo que le dijo la productora de “El Reventonazo de la Chola Chabuca”. “Yo me fui a ATV porque no tenía contrato de exclusividad, sino hubiese respetado eso. Fui a ATV, y la producción de la Chola me reventaba el celular, ¿Qué haces en ese canal? Retírate, lárgate de ahí. No tienes que haces nada. Si sales en ese programa te vas a meter en problemas. Yo decía por qué si no tenía contrato”.

Sobre su retiro del hotel de Lima por parte de la misma producción de América Televisión, el ingeniero bailarín contó al detalle lo sucedido.

“Al día siguiente me dice el chico que iba a ir temprano a sacarme del hotel para llevarte al aeropuerto porque estamos mal contigo, y al día siguiente llegó a las 7 de la mañana a sacarme. No me bañaba y estaba con toda la ropa encima. Me fueron a llevar y me sentía secuestrado ese día, entré al taxi con truza, sin bañarme. No me dijeron nada en el carro, solo: ¿Por qué tenías que presentarte en ATV?”.

Finalmente lamentó todo lo ocurrido y dijo haberse quedado en Lima para poder ir a ATV, pese a que la producción de “El Reventonazo de la Chola Chabuca” le pedía pruebas de que se había ido a Iquitos.

