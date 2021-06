El periodista Samuel Suárez arremetió contra Yeiner Pinedo, mejor conocido como el “ingeniero bailarín” y publicó varias fotos de él junto a la cantante española Melody.

Y es que según el “ingeniero bailarín”, Melody se negó a tomarse una foto con él: “Me sorprendió esa actitud, porque le dije que era ‘El Ingeniero Bailarín’, entonces ella vio la cámara así todo sorprendida y no dijo nada más (…) Sentadita, no dijo nada, me pareció sorprendente su actitud pero dije de repente porque estoy sin uniforme no me reconoció”.

Yeiner Pinedo aseguró que tras este supuesto incidente, volvió a acercarse a Melody, aunque esta vez con su uniforme de ingeniero:

“Me choteó, al día siguiente dije que mejor voy a pedirle una foto, entonces ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo una foto y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’”.

Sin embargo, el periodista Samuel Suárez hizo públicas las fotos que Melody se tomó con el “ingeniero bailarín” con y sin uniforme. En estas, la cantante española aparece muy sonriente.

“Según el ingeniero, Melody accedió a las fotos por presión de “las cámaras”, ya pues... Las imágenes hablan por si solas y este señor lamentablemente queda como (payaso) ¿Cuántas fotos más quiere Melody se tome con él para dejar de hablar mal?”, preguntó el popular ‘Samu’.

Foto: Instarándula

