Gisela Valcárcel no dudó en utilizar sus redes sociales para expresar su indignación frente a la falta de accionar de las autoridades en el distrito de Comas, luego de ver la cantidad de familias afectadas por el Ciclón Yaku.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando los conductores hicieron mención que el alcalde de Comas no se había hecho presente para ayudar a los daminificados, quienes no tendrían ni alimento y sus casas completamente destruidas.

“A ver, con todo respeto, General Jordán está que hable y hable del alcalde de Comas y el alcalde no está donde su pueblo lo necesita. Entonces, así cualquiera, ahí debería estar en este momento, que vaya y ayude. ¿Dónde está el alcalde? Me sigo preguntando. ¿Qué les costaba llevar un pancito con café ahí para los niños?”, comenzó diciendo la conductora de ‘El Gran Show’ mediante sus historias de Instagram.





“Estamos en emergencia y el alcalde de Comas no lo han visto. Los pobladores de Comas neccesitan ayuda, ha ido en la madrugada dicen... De verdad es por eso que el pueblo pide cambios. Cuando las papas queman es cuando las autoridades deberían salir, de horror. ¡Qué rabia me dan estas cosas! Dinero hay, lo que no hay es personas aptas para gestionar para actuar con inmediatez e inteligencia”, expresó la presentadora.

