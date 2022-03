¡Con la cara en alto! Gisela Valcárcel no se quedó callada y decidió utilizar sus redes sociales para enviar varios mensajes a su expareja y padre de su hija Ethel Pozo, quien decidió aparecer frente a las cámaras de “Amor y Fuego” para pedirles ayuda económica debido a un fuerte problema de salud.

Y es que el hombre de 66 años de edad, quien vivió por muchos años en el extranjero, reveló que tiene un presunto tumor que lo aqueja y por el que su salud estaría en juego.

“Me sacaron que soy violador, pero no lo fui porque era una relación consensuada, que me fugué y dejé embarazada, eso es mentira. Dije que quería ver a mi hija, quizá nadie tiene la vida comprada, no estoy enfermo”, comenzó diciendo.

Frente a ello, la popular ‘Señito’ publicó en su cuenta oficial de Instagram que se encuentra muy tranquila y que posee una actitud bastante positiva. “Buen sábado con todos, voy a tomar colágeno y a empezar con todo (el día)”, comenzó diciendo.

Luego, publicó una foto, en la que según usuarios, le mandaría una indirecta al padre de su hija, que solicitó una ayuda económica, pero fue negada por la familia Valcárcel. “Inicio el día llena de confianza en Dios y en las fuerzas que él me ha dado. Es momento de decirte que luches por tus ideales y no permitas que uno o una equivocada te confunda. ¡Tú puedes!”, se lee en el mensaje.

