La popular ‘Señito’, decidió brindarle una entrevista a Verónica Linares, donde negó toda posibilidad de que no se lleve bien con su actual yerno, sin embargo, dejó un dato curioso sobre su relación con Ethel Pozo que causó más de un comentario.

“Yo no iría a la casa de Ethel si no aviso, si no me invitan, no hay forma de que yo vaya a su casa. Nunca he entrado así, ella esté soltera o ahora casada”, de esta forma, Gisela reveló que solo puede ingresar a la casa de su hija si es que ella la invita.

El supuesto rencor hacia su actual yerno, Julián Alexander, fue otro de los temas que la ‘Señito’ debía aclarar, negando toda posibilidad de que ello sea cierto, incluso afirmando que lo ama y que le gustaría pasar mucho más tiempo con el esposo de su hija, ya que por el trabajo y los horarios, solo los puede ver una vez a la semana.

