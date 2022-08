La conductora Gisela Valcárcel lamentó la muerte del actor Diego Bertie y aprovechó su comunicación con el programa América Hoy para pedir que, cuando ella muera, el dolor de su familia sea respetado.

“Nos encontraremos, Diego ha partido hacia la eternidad y me voy a encontrar con él, creo en la resurrección y lo voy a recordar con cariño, con respeto, voy a dejar que este momento sea tan íntimo para su familia como tiene que serlo, creo que nos toca a los que decimos que lo querremos siempre que este momento sea íntimo para su familia”, dijo la ‘señito’.

“El día que yo parta, lo sabe Ethel, no quiero que nadie se acerque, quiero que solamente sea un momento íntimo para mi familia y eso es lo que pide siempre la familia, que a uno lo dejen expresar sus sentimientos en esta partida, así que yo no diré nada más, yo solo diré: te quiero Diego, te voy a querer hasta siempre y como hay resurrección, nos volveremos a encontrar”.

En ese sentido, Gisela Valcárcel pidió respetar la privacidad de la familia de Diego Bertie en este difícil momento: “De repente los familiares lo dirán, pero creo que es ahora que toca, es momento de decir: vamos a respetar”.

Así pues, la ‘señito’ pidió que al morir, el público y la prensa respete la privacidad de su familia: “Aprovecho esto para recordar que el día que me toque a mí partir, sé que en este país se me ha querido y no quiero que nadie se acerque, quiero que este sea un momento de mi familia, por eso es que tanto siempre insisto en que se respete los momentos”.

Gisela Valcárcel sobre fallecimiento Diego Bertie

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR