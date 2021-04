Gisela Valcárcel sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al referirse sobre el tropezón que tuvo accidentalmente en el primer programa de “El Artista del Año”.

Y es que como se sabe, el último sábado 24 de abril, la popular ‘Señito’ regresó a la pantalla chica tras estar más de un año alejada de la televisión debido a la pandemia del COVID-19 que venimos sufriendo en al país.

La conductora de América TV utilizó su cuenta oficial de Instagram para confesar que su próximo programa sorprenderá a todos sus televidentes. “Gracias... Prepárense para lo que les presentaré este sábado”, comenzó escribiendo.

“Ah, nooo... No me podía parar... Ya verán los zapatos que tenía. Pensé en ese momento: ‘mejor me quedo en el suelo’. No sé ni cómo me pare, pero sé que ahí empezó todo. Mil gracias”, agregó.

Cabe rescatar que “El Artista del Año” fue líder en el rating frente a los programas sabatinos “JB en ATV” y “Yo Soy: Grandes Famosos”.

TE PUEDE INTERESAR