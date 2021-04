¡Fuerte y claro! Johanna San Miguel, conductora de ‘Esto es Guerra’, utilizó los primeros minutos del programa para referirse al escándalo que protagonizaron Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González, al ser intervenidos por la policía en una fiesta clandestina en una casa ubicada en Cieneguilla.

“Para nadie es ajeno la situación que se vivió este fin de semana con algunos de los competidores de este programa. Como empresa, como programa, yo, en nombre de mis compañeros, nos sentimos profundamente decepcionados, fastidiados, tristes, molestos, y muy avergonzados”, comenzó diciendo.

“Creemos que este tipo de actitudes son las absolutamente contrarias a las que nosotros tenemos que reflejar como peruanos y como programa. La irresponsabilidad, la falta de empatía, compromiso, falta de respeto hacia las autoridades, es algo que no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia”, agregó.

En ese sentido, la también actriz volvió a recalcar que dichos competidores estaban eliminados del reality de competencia por su pésima actitud frente a esta pandemia que vivimos como país.

“Por tanto Facundo González, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Yahaira Plasencia han sido retirados del programa, y a titulo personal espero que no vuelvan más. Esto es una advertencia para todos los que estamos aquí, porque esto no se debe repetir jamás”, expresó Johanna totalmente indignada.

“Sabemos que no tenemos la mano temblorosa para sancionar y eliminar a quien no cumpla con las normas que el Gobierno dispone en este estado de emergencia en el que estamos padeciendo peruanos. No es justo, no estamos de acuerdo. Mil disculpas”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR