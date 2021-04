Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber sido intervenida por las autoridades cuando se encontraba realizando una fiesta por su cumpleaños en una casa ubicada en Cieneguilla.

Sin embargo, lo que más sorprendió al público es que la salsera no habría tenido mejor idea que esconderse dentro de la maletera de un auto para evitar ser detenida.

Este bochornoso hecho ocasionó diversas reacciones en redes sociales; tanto así que la página oficial de Facebook de la PNP usó como ejemplo indirectamente a la popular ‘Reina del toto’ para que los ciudadanos tomen conciencia sobre la pandemia del coronavirus.

“¡Toma conciencia! Al organizar un fiesta o asistir a una de ellas, no solo te pondrán una multa, también te puedes contagiar del virus y sobre todo pones en riesgo la vida de tus seres queridos”, pusieron como descripción de la imagen.

“Tipos de personas en las fiestas en pandemia: Los que no asisten (Un amigo me invitó a la fiesta y LE DIJE NO), los que asisten (No pasa nada, de algo tenemos que morir), los que hacen de todo para evitar la papeleta (¿Dónde me escondo? Me van a poner la papeleta)”, dice.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González se burla de Ethel Pozo - Ojo