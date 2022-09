Este último sábado 24 de septiembre, el programa “La Gran Estrella” llegó a su fin en su octava gala. Y es que frente a ello, Gisela Valcárcel no dudó en brindar un emotivo mensaje de agradecimiento a su casa televisiva y a cada trabajador que forma parte de América Televisión.

Cabe señalar que la popular ‘Señito’ regresó al aire con este nuevo formato para encontrar al mejor talento nacional, pero el programa sorpresivamente llegó a su fin debido a su baja audiencia.

“Y como solo se puede hablar bien, cuando se habla desde el corazón. Quiero agradecer a este canal, les debo una gigante. Tenía que llegar el día que yo pudiera hacer lo que quiera. Casi siempre he hecho espectáculos y con todos me divertí, pero lo difícil era convencer a este canal”, comenzó diciendo.

“Muchas gracias amigos de América. Han valido los 30 y picos años que he estado, para venir a este escenario un día y decir: ‘quiero ver esto, puedo hacerlo’. Entonces, me lo permitieron (...) Gracias a los que dijeron: ‘vamos a apostar por el talento nuevo’. Sabían ellos, como nosotros, que era un riesgo, pero solo los cobardes no toman los riesgos”, agregó.

Por otra parte, Gisela también aprovechó la oportunidad para enviarle su ‘chiquita’ a sus diversos detractores como, Magaly Medina y Rodrigo González, quienes la criticaron constantemente por su nueva propuesta.

“Este programa ha traído gente nueva a la televisión, rostros nuevos que ya son conocidos y eso ya era un avance. Para eso no necesitamos salir todos los días en las planas de los diarios, necesitamos nada más verlos y saber que ellos, como cada uno de tus hijos, tuvo una oportunidad”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO