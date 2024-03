Gisela Valcárcel rompió su silencio y lamentó las críticas de Magaly Medina tras compartir en sus redes sociales el robo de su celular en San Isidro.

“Se la pasó reclamando... (Cristobal) Colón, porque te pasó a ti acabas de descubrir que la seguridad ciudadana en este país no funciona, es terrible. Todos los días lo vemos, ¿No ves los noticieros?”, dijo en su momento Magaly Medina.

La exconductora de TV enfatizó que ella no se estaba quejando y que todo lo hizo para exponer la situación de la inseguridad ciudadana en la que viven miles de peruanos.

“Mucha gente podrá decir, igual puede pedir otro. Yo no me he quejado, yo lo que he hecho es exponer para que la gente y las autoridades vean, así como me han asaltado a mí, roban más de 4 mil celulares al día” , sostuvo.

Gisela Valcárcel reconoce su error al sacar su celular en la calle

La madre de Ethel Pozo expresó su error al sacar el celular en la calle, ya que puedo ocurrir un accidente debido a que la vereda no es tan ancha y la moto pasó rozándola.

“Me pudo pasar un accidente, esa vereda no es tan ancha como se ve, la moto se sube a la vereda (...) cometí un error al sacarlo, pero lo lamentable es admitir que es un “error” tener un celular y sacarlo en la calle” , manifestó.