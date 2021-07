Este martes 13 de julio, la conductora Gisela Valcárcel se convirtió en tendencia en redes sociales tras pronunciarse por la suspensión de la cuenta de Twitter del canal Willax TV.

La conductora de “El artista de año” lamentó que Twitter haya suspendido la cuenta del canal luego de que Beto Ortiz difundiera un video donde se ve a los ministros Violeta Bermúdez y Óscar Ugarte bailando la canción ‘Ojalá que te mueras’ en la vacunatón.

“Buenas noches. ¿O sea, el baile no se puede poner? A Twitter no le gusta que Beto Ortiz haya puesto que los ministros bailaron ‘Ojalá que te mueras’. ¿Willax TV ahora no puede tuitear?”, cuestionó Gisela Valcárcel.

Buenas noches 💕 o sea el baile no se puede poner ? A twitter no le gusta que #Beto haya puesto, que los ministros bailaron “Ojalá que te mueras” @willaxtv ahora no puede twittear? — Gisela Valcarcel (@GiselaPeru) July 13, 2021

Al respecto, Beto Ortiz no se quedó callado y agradeció la valentía de la rubia.

“En tiempos de tibios y cobardes, tu valentía para decir las cosas en voz alta y con firmeza se agradece doblemente, Gisela”, escribió Ortiz Pajuelo.

En tiempos de tibios y cobardes, tu valentía para decir las cosas en voz alta y con firmeza se agradece doblemente, Gisela. https://t.co/kg54QmU3xR — ElPolloFarsante (@PolloFarsantePe) July 13, 2021

TE PUEDE INTERESAR