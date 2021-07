Carlos Cacho estuvo como invitado especial en ‘América Hoy’, donde se refirió a las declaraciones de Paula Manzanal, quien mencionó que el reconocido maquillador ‘tenía algo personal en su contra’. “Ayer me llamó la prensa a preguntarme sobre los comentarios que supuestamente le he hecho a Paula, y que ella ha dicho que yo tengo algo personal contra ella. Yo a Paula no la conozco ni en pelea de cuyes, entonces no sé de donde ha sacado eso. Yo no odio a nadie, si alguien me odia a mi, cambien de brujo, porque me va divino”, expresó el jurado de ‘Reinas del Show’. (Video: América TV)