Tras el escándalo protagonizado por Jorge Pozo, quien es el papá de Ethel, al mencionar que deseaba una pensión tan solo por ser el padre de la conductora de TV, Gisela Valcárcel rompe por primera vez su silencio, frente a Verónica Linares.

El tema surgió en medio de la conversación de Verónica y Gisela, quien confesaba por qué no se ha vuelto a enamorar y cómo fueron sus relaciones antes de estar soltera: “Desde el colegio soy así, no tuve enamorado desde los 13 años y 14, chicos que me gustaran y no, pero cuando vi al después se convirtió en el papá de mi hija(Ethel Pozo) cantaba canciones idiotas, ósea soy así y si soy de las que piensan que si te dicen te amo siempre, también amo”.

En la última temporada de ‘El gran show’, Gisela Valcárcel y Facundo González, intentaron crear un romance que mantenían semana a semana, pero todo fue desbaratado por la misma conductora de TV, quien confesó que nadie le gusta: “La verdad es que no encuentro a nadie que me guste el otro día encontré alguien que me encantaba un loco, pero no”.

