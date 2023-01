Este sábado 31 de octubre de 2022, Gisela Valcárcel habló en una entrevista exclusiva con Verónica Linares en su canal de YouTube sobre la incursión de su hija Ethel Pozo a la televisión. La conductora de “El Gran Show” reveló que le costó mucho aceptar que Pozo Valcárcel ingrese al mundo de la pantalla chica, pues iba a exponer su vida al convertirse en un personaje público.

La rubia animadora aclaró que ella no ayudó a que su engreída ingrese a las pantallas como presentadora.

¿Por qué Gisela Valcárcel no quería que Ethel Pozo ingresara a la TV?

“No es fácil saber que tu hija, alguien que amas, exponga y se exponga en televisión (…) Ella estaba feliz, mientras yo no estaba feliz” , comenzó diciendo. “Incluso algunos piensan que puede ayudar y yo creo que es lo peor que se podría hacer”, agregó.

“No hay forma de que yo pronuncie las palabras que Ethel va a pronunciar, eso no existe, yo hubiera querido que no esté (en la televisión), pero Ethel desde siempre me ha enseñado a respetar sus decisiones y ella respeta las mías”, concluyó.

