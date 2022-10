Gisela Valcárcel se encuentra en el ojo público debido al enfrentamiento público que viene teniendo con Magaly Medina, quien durante varios programas le sacó a la ‘Señito’ varios pasajes de su pasado en la televisión. Y es que frente a estos dimes y diretes, el exproductor de “Aló Gisela”, Humberto Polar, brindó una entrevista para un canal de Youtube donde contó detalles de lo que fue el paso de la rubia por su mando.

Según la entrevista que brindó para Carlos Orozco, Polar contó cómo fue que Gisela logró convencer a Genaro Delgado Parker, en ese tiempo dueño de Panamericana TV, de pasar el casting para el programa que la hizo conocida en la pantalla chica.

“‘Aló Gisela’ es la propuesta de Genaro. Hazme lo que es ‘Hola Susana’ en Buenos Aires y ‘Pronto Rafaela’ en Italia (...) El casting de ese programa se hace en el estudio del noveno piso de Alejandro Tirado. Genaro se hace construir un estudio de noticias, con unas cámaras que hacían paneo y till automático desde el switcher”, comenzó diciendo.

En ese sentido, también confesó que el punto característico que hizo diferente Gisela frente a las demás postulantes. “Para el casting estaban Camucha Negrete, Zenaida Zolis, tres o cuatro y Gisela (…) Gisela se quita los zapatos y dice: ‘Miren, este es mi zapato’ y no sé qué y Genaro dice: ‘Esa es la que yo quiero, la que tiene los recursos y que no se queda porque la cámara no se mueve’”, expresó.

