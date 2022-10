No le perdonan ni una. Gisela Valcárcel volvió a sorprender con un nuevo look y peinado en la tercera gala de “El Gran Show”. Y es que la popular ‘Señito’ no tuvo reparo en invitar a los cibernautas a que nuevamente le hiciera memes, así como los programas pasados.

A través de las redes sociales, el reality de baile ya se ha vuelto en tendencia todos los sábados por toda la polémica que se ha creado hasta el momento, ya sea por lo mismos participantes o la conductora. Sin embargo, dentro de los miles de comentarios, se puede apreciar varias imágenes que hacen referencia al look de la conductora en esta nueva edición.

Esta vez, los cibernautas opinaron sobre el nuevo peinado que presentó la figura de América TV mediante los divertidos memes, comparando a la presentadora con una abeja, una rata y hasta con la princesa de Disney, Rapunzel.

“La Farisela fue de Rapunzel pensión 65″, “¿Eso es una cola o su aguijón?”, “Dios mío, alguien dígale a Gisela que se le trepó una serpentiente a la cabeza”, “Yo cuando vi el peinado de Gisela hoy, payasa quedé”, fueron algunos de los comentarios.

Inicio de 'El Gran Show'

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO