Ahora todos quieren a ‘Giselo’. El programa online de Edson Dávila, tuvo como invitada a Melissa Klug, quien para vengarse de todas las preguntas que le hizo el amigo de Ethel Pozo, le sacó al fresco un rumor de que él estaría buscando nueva madrina.

Gisela Valcárcel es la madrina artística de Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, pero según Melissa Klug, le llegó el rumor de que una conductora del canal 9 que sería Magaly Medina, estaría tentando al conductor para que sea su ahijado.

Edson afirmó que él no se enteró de nada aún, ya que nadie le ha hablado, pero no tendría problemas en tener otro trabajo siempre y cuando ya no lo quieran en su actual chamba.

