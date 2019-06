​Giuliana Barrios sobre chats con Kevin Blow: "yo no era la única a la que le escribía"

La modelo peruana Giuliana Barrios reapareció en el espectáculo local para revelar que el novio de Michelle Soifer, Kevin Blow, le enviaba mensajes a través de las redes sociales.

"La verdad no lo sé, me acabo de enterar, pensé que estaban muy bien, hasta donde yo sé, pensé que seguían juntos", señaló.

Giuliana Barrios también señaló que nunca habló mal de Michelle Soifer. "Yo en ningún momento me he referido mal en contra de Michelle, yo a ella no la conozco. Estábamos hablando de lo guapa que ha salido, a pesar de que está un poco subidita de peso, está muy guapa", dijo sobre la 'solcito'.

De quien sí habló Giuliana Barrios fue de Kevin Blow, quien la tildó de 'loca' por estar diciendo que él le escribe.

"Que lo siga diciendo, imagínate colgarme de él, en qué cabeza cabe, yo solo dije lo que tenía que decir, porque estaba hablando mal de personas que yo conozco, si vas a salir a decir que debes respetar, entonces respeta tú también, yo no era la única a la que le escribía, él le escribía a otra chicas, pero ellas no lo han dicho", remató.

Cabe señalar que, tras las confesiones de Giuliana Barrios, la relación entre Michelle Soifer y Kevin Blow se enfrió y se habría terminado por lo que el extranjero ya se habría regresado a República Dominicana.