Giuliana Rengifo se encuentra recién llegada de su gira por Europa, donde confesó que tristemente ha venido recibiendo mensajes y llamadas de personas desconocidas, exigiéndole dinero y una serie de amenazas.

Y es que la cantante peruana reveló que en los audios que le hacen llegar se escuchan voces aparentemente de ciudadanos extranjeros. “El colmo es que mi representante también recibe llamadas desde las cárceles, no sé si de Lima o el interior del país. Ella responde porque a veces piensa que son para contratos y se trata de estos cobardes miserables”, comenzó diciendo.

Asimismo, la exsaliente del notario pucallpino Paul Pineda, contó que todo esto se inició hace dos meses. “Les colgamos cuando llaman a fastidiar, igual de todas maneras tomaré mis precauciones, no quiero sorpresas desagradables. No se puede confiar en esta gente que vive de eso tan vil”, señaló.

Por otra parte, Giuliana Rengifo también pidió a todos sus colegas que pasan por lo mismo que ella, que no tengan miedo y salgan a denunciar. “Me imagino cuántos artistas estarán pasando por la misma situación. Pero no me parece que una se parta el alma trabajando, para que alguien tan fácil, venga a quitarte tu dinero”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR