“¿tú crees que Richard te va a ser fiel toda la vida? No hay que poner las manos a fuego por nadie. Así lo conozcas y te tomes tu tiempo, siempre pasa”

Brunella Horna no ocultó su fastidio cuando Giuliana Rengifo y que “ellos siempre van a mirar (a otras mujeres)”. La modelo le sugirió a la cumbiambera” y demorarse un poco más a la hora de buscar pareja. Sin embargo, Rengifo no hizo caso al consejo y le lanzó un puñal a Brunella EN VIVO:. La novia de Richard Acuña dijo confiar en su esposo: “por eso me case con él”. | VIDEO: América TV