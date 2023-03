Giuliana Rengifo se enteró EN VIVO que su ‘osito’ Jhon Silva la olvidó rápidamente con otra mujer. El programa ‘Amor y Fuego’ difundió, este 16 de marzo de 2023 EN VIVO, imágenes del empresario en una habitación de hotel, divirtiéndose con su nueva conquista.

“Me sorprende ver las imágenes. Yo termino con el señor el 5 (de marzo) porque me entero que se va a Chincha con una de sus trabajadoras venezolanas y yo pongo el comunicado. Me estaba ya engañando” , contó en entrevista con el magazine.

La cumbiambera dijo que le fueron infiel desde diciembre, pero que recién lo descubrió tres meses después. Aunque terminaron, Giuliana Rengifo dijo que seguían saliendo como amigos hasta hace una semana.

“Él me había formalizado con su familia, con sus amigos (...) Él tuvo un accidente y yo lo cuidé, y me parece bajo que me haga ese tipo de cosas. Yo le dije que era una persona pública, tengo mis hijas, le dije que tiene que debe respetar” , agregó.

