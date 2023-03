Luego de 10 días, Giuliana Rengifo decidió ‘perdonar’ al empresario Jhon Silva y darle una segunda oportunidad. La cumbiambera anunció que regresó con su ‘Osito’ y pronto cumplirán cuatro meses de relación sentimental.

En entrevista con Trome, la cantante consideró que puede ser comparada con Magaly Medina, por anunciar públicamente su separación y luego regresar con su galán a los pocos días.

“Ya mejor no digo nada, sino quedaré como Magaly (Medina) o me dirán inestable porque terminan y vuelven, así que no hablaré más con respecto a mi vida sentimental” , comentó.

Contó que Jhon Silva, quien reside de manera permanente en Estados Unidos, acaba de llegar a Lima y “anda full”. “Estoy tranquila, feliz y ambos estamos bien. No nos apuramos en nada, queremos llevar las cosas con calma para ver si la relación funciona”, comentó.

GIULIANA RENGIFO CANCELA VIAJE

Giuliana Rengifo anunció que el ansiado viaje a Hawai con su pareja Jhon Silva tendrá que suspenderse por falta de tiempos de ambos.

“La situación para los músicos está paralizada, así que no veo conveniente viajar en estos momentos, además, este mes es fregado porque soy madre de tres hijas. Una está en la universidad, la otra en secundaria y la chica en el colegio, así que quiero producir y veo complicado viajar”.

