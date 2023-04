Flavia Laos no pudo evitar pronunciarse sobre las declaraciones que brindó su padre en televisión nacional. Y es que el señor señaló que lleva una mejor relación con el actual novio de su hija, Austin Palao, que en su momento con Patricio Parodi.

“Quiero saber... Este comentario que hizo tu papá sobre Austin, que trajo mucho repercusión”, interrogó la reportera de ‘Estás en todas’ a la influencer.

En ese sentido, la joven actriz reconoció que se sintió bastante sorprendida con lo que dicho por su padre, pero remarcó que respeta su opinión. “Yo no sabía, sino le hubiera quitado el micro. Me sorprendió, yo no sabía que había declarado... Pero es verdad al final. Él se llevó bien con Austin desde un inicio, hizo clic”, agregó.

“Pero tú sentías que cuando estabas con Patricio, ¿no sentías que era muy cercano?”, volvió a interrogar la reportera, a lo que Flavia respondió: “ No, es que no hablaban tanto, no se veían tanto, no iba tanto a mi casa, en cambio Austin sí va, para todo el tiempo conmigo”, señaló.

