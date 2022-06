La cantante de cumbia Giuliana Rengifo decidió reducirse el volumen de sus senos, debido a que estaba experimentados molestias y dolores de espalda. La cumbiambera acudió al cirujano para realizarse un levantamiento y reducción mamaria.

“Siento que lo necesito, mas allá de un tema estético es un tema de salud”, comentó la cantante en un video publicado en Instagram.

La doctora que le practicara la cirugía comentó que la cantante necesita esta operación “porque hemos encontrado un exceso de piel, este exceso genera un peso y genera que la mama no esté en una posición ideal y hace que ella sienta esa pesadez”.

“Quiero que sí me lo reduzca y que le dé una forma adecuada”, agregó la cantante y pidió que no le queden “muy chiquitos” los pechos.

Giuliana Rengifo aclara que fue ‘la firme’ de Alfredo Zambrano

Giuliana Rengifo aclaró que durante el tiempo que salió con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, nunca fue considerada como “la otra” o salió encapuchada de su casa, pues asegura que el notario siempre fue un caballero con ella.

“Lo único que buscaba al decir que tuve algo con el señor es que nunca me metí en ninguna relación, pues muchos pensaban que fui la tercera en discordia. Ambos estaban solteros y fue ahí que estuve con él. A mí no me suma decir que tuvimos una relación y aclaro que jamás entré o salí encapuchada de su casa. Ingresaba y me iba con su chofer, pues también me mandaba a recoger del aeropuerto, es un caballero”, agregó para Trome.

