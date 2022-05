Giuliana Rengifo no se quedó callada y aclaró que durante el tiempo que salió con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, nunca fue considerada como “la otra” o salió encapuchada de su casa, pues asegura que el notario siempre fue un caballero con ella.

“Yo nunca me he referido a él de mala forma, ni burlonamente. (Magaly) también está dolida y pienso que es una víctima más porque mi conciencia está limpia, pero creo que la de él no”, comenzó diciendo.

“Lo único que buscaba al decir que tuve algo con el señor es que nunca me metí en ninguna relación, pues muchos pensaban que fui la tercera en discordia. Ambos estaban solteros y fue ahí que estuve con él. A mí no me suma decir que tuvimos una relación y aclaro que jamás entré o salí encapuchada de su casa. Ingresaba y me iba con su chofer, pues también me mandaba a recoger del aeropuerto, es un caballero”, agregó para Trome.

En ese sentido, la cumbiambera pidió a la popular ‘Urraca’ que pase la página y “supere” la relación que tuvo con el notario. “La señora no lo supera y debe entender que todos tenemos un pasado y cargamos una mochila”, expresó.

