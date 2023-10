Giuliana Rengifo estuvo como invitada especial en el programa “Hablemos de belleza”, donde confesó que los problemas que ha tenido con “La Faraona de la cumbia”, Marisol, fueron relacionados con César Aguilar, expareja de ambas y actual manager de Marisol.

En ese sentido, la artista señaló que nunca fueron amigas pese a que comparten el mismo ámbito musical, por tal motivo no tiene la obligación de dejar a alguien que le agrada.

“Marisol nunca fue mi amiga, yo tengo códigos con mis amigas, con mi familia, pero con gente que así pertenezca al mismo rubro y que no es amiga, no tengo que privarme de algo que me gusta”, expresó.

Por otra parte, Giuliana dejó entrever que Marisol siempre la ha visto como “una competencia y rival” en el ambiente de la música.

“Lo que pasa con Marisol es porque tuvo una relación corta con su manager, a ella no le pareció, porque soy también artista... Yo no creo ser su competencia, porque ambas tenemos público diferente. Marisol dice que no volvería con alguien que le hizo daño, y hasta donde yo sé Cesar Aguilar le saco la vuelta”, agregó.

