Giuliana Rengifo activó nuevamente los comentarios en su cuenta de Instagram, pero a los pocos minutos tuvo que retractarse en su decisión. Y es que la cantante de cumbia volvió a recibir duras críticas de sus seguidores, quienes le reclaman el haber hablado sobre su relación con el notario Alfredo Zambrano justo cuando promocionaba su nueva canción ‘Qué poca’.

“Gracias a todos por hacer de mi nueva canción viral”; escribió emocionada la cumbiambera, sin imaginar que una usuaria le iba a poner ‘el parche’.

A los pocos minutos una seguidora le recriminó: “Claro pues, eso es lo que causas después de tantas habladurías, allí están los resultados, eso es lo que querías conseguir”.

Giuliana Rengifo no se quedó callada y respondió a la mujer, metiéndole ‘su chiquita’: “La canción es buena y mis seguidoras verdaderas y las nuevas que se unen lo saben, gracias por estar atenta a mi vida”.

Giuliana Rengifo

“Yo no fui un choque y fuga”: Giuliana Rengifo le calla la boca a Magaly sobre amorío con su esposo

Giuliana Rengifo soltó tremenda bomba al revelar que, hace seis años, tuvo un amorío con el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, cuando éste se encontraba separado de la periodista.

La artista reiteró que su romance con Zambrano “fue una relación corta y bonita”, aunque haya durado poco más de un mes. Además, respondió a sus detractores, quienes consideran que dicho romance fue solo un ‘choque y fuga’.

“Yo no me considero un snack ni una llanta de repuesto. Para mi no fue un choque y fuga”; sostuvo en entrevista con ‘Amor y Fuego’.

