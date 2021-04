¡Sin Filtro! La cantante Giuliana Rengifo dio polémicas declaraciones a un diario local donde reveló que no fue invitada a la nueva temporada de ‘Yo Soy’ donde sus colegas artistas vienen participando. Y es que la excumbiambera cree que Maricarmen Marín estaría detrás de esto ya que no la invitan a ningún programa de Latina desde que la conductora de Mujeres al Mando trabaja en dicha casa televisora.

El diario Trome logró conversar con la cantante donde fue consultada del porqué estaría ‘vetada’ de Latina.

“No vetada exactamente, porque ella (Maricarmen) no es Dios. Yo no piso Latina desde que ella entró al canal. No sé si las prohibiciones vienen por parte de ella porque no creo que sea la dueña del canal, pero de que algo hay, algo hay”, aseveró.

Además señalo no tendría ningún problema de coincidir o juntarse con la conductora de ‘Mujeres al mando’ en algún programa o escenario porque resaltó que es una artista profesional.

“No tengo problema ni con ella, ni con nadie. Es más, ni la veo como competencia porque llevamos vidas totalmente diferentes”, comentó al referido medio.

