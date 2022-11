Fuerte y claro. Samuel Suárez, creador del portal web de espectáculos “Instarándula”, no dudó en cuestionar a Giuliana Rengifo, quien recientemente causó nuevamente polémica por arremeter contra los usuarios que la graban en la calle, pues asegura que solo tomará en cuenta a aquellas personas “que tengan título universitario”.

En ese sentido, el periodista criticó la actitud de la cantante y hasta la tildó de ‘diva’. “Normalmente es la propia Giuliana la que me escribe al privado y me aclara, es válido, pero de ahí a que comente que las personas en la calle tienen que tener un título para poder registrarla... ¿Qué te pasó? ¿Y esa diva?”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

Por otra parte, el popular ‘Samu’ le recordó a Giuliana los años que tiene en la farándula local, y que en vez de portarse así con sus detractores, debería agradecer la notoriedad que viene teniendo estos últimos meses.

“Por favor Giuliana, tú que trabajas tanto tiempo en este medio y que últimamente te han dado más bola que nunca en todos los medios, deberías estar contenta, que se mantenga, porque te beneficia para tu trabajo. Tus declaraciones están clarísimas, yo no entiendo por qué esa actitud de diva, desubicada, me gustaría entenderte”, agregó entre risas.

¿Qué le respondió Giuliana a ‘Samu’?

La cantante de cumbia, Giuliana Rengifo, no hizo esperar su respuesta y le aclaró a Samuel Suárez que no se considera una “diva”, muy por el contrario, se califica como una mujer trabajadora y honrada.

“Sabes vender tu show, todo bien Samu. No me quejaba, solo lo comentaba y creo que todos podemos hablar, así como ustedes lo hacen, sin saber si es verdad o mentira”, escribió.

