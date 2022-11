Giuliana Rengifo se incomodó EN VIVO cuando Edson Dávila le preguntó si le gustaría trabajar con ‘Vanesa y las tremendas’, agrupación de cumbia donde trabaja su nueva enemiga Arantxa Mori.

Como se recuerda, Arantxa la acusó de ser ‘la amante’ de su exnovio Eduardo Rimachi y provocar el fin de su relación de 6 años.

“ Con Agua Bella? Con ellas sí definitivamente ”, respondió Giuliana, multiplicando por cero a la cumbiambera. “ No hablemos cosas que no nos sume pues ”; agregó molesta.

Pese a la insistencia de los conductores de América HOY, la Rengifo se negó a hablar y lanzó un misil a Arantxa:

“Depende de mí si quiero responder a o no, nadie me va a obligar a hablar a hacer algo que yo no quiero (...) más aún si es gente mala entraña y que te quiere hacer daño, jamás. En realidad, no quiero responder” .

“Yo no me hice conocida por un escándalo. Yo hice un casting entre más de 2 mil chicas”, dijo sobre sus inicios en el mundo del espectáculo.

