El venezolano Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer, se pronunció tras ser acusado de abandonar el país sin pagar deudas de más de 15 mil soles.

A través de Instagram Stories, Giuseppe Benignini se burló de estas supuestas deudas: “Tanta gente de oro creyéndose basura, por culpa de gente basura que se cree oro. Me da risa todo lo que están diciendo ahora, ya no saben qué más inventar”.

“Ahora de todo quieren hacer noticia. No me vine con 15 mil soles, me vine con 50 mil”, escribió el popular ‘Principito’.

Asimismo, el ex de Micheille Soifer publicó una foto de una taza de cafe y se volvió a burlar: “Café de 15 mil soles”.

El programa “Magaly TV La firme” reveló en un informe que Giuseppe nunca pagó el alquiler del local donde vendía sus hamburguesas. La propietaria del local, Esther Cano, reveló que el venezolano se fue debiéndole más de 7 mil soles.

Sin embargo, también se habría ido del país debiéndole 8 mil soles a Renzo Centeno: “No, no pagó nada, está perdido. Yo ya di por perdido el dinero, es un estafador”, dijo este hombre el programa.

