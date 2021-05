¡Fuertes imágenes! Giuseppe Benignini fue denunciado públicamente por una ciudadana que quiso mantener su identidad en privado, por haber mantenido en pésimo estado al perrito de nombre “Baloo”, mascota de raza San Bernardo, a quien adoptó cuando aún era pareja de Micheille Soifer.

Y es que la joven comentó que en un primer momento, el popular ‘Principito’ le habría pedido ayuda para que se haga cargo del perrito, ya que su situación económica no le permitía hacerse responsable del can.

“Era un San Bernardo que no estaba en el peso, ni para la raza, ni para la edad que tiene. Presenta una alergia que hasta bota sangre, el perrito está totalmente descuidado (...) Yo ahora tapo mi rostro porque él conoce mi dirección, sabe dónde vivo y ya vieron que me amenazó”, dijo la joven.

“Estoy abajo, por favor saca a Baloo. Te daré hasta las 6 de la tarde para que me lo entregues, ya hablé con mi abogado y te podemos denunciar por apropiación ilícita. Yo tengo el contrato y los papeles que dicen que Baloo es mío o sino te envió carta notarial, créeme que tienes todas las de perder”, le escribe el popular ‘Principito’.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que Giuseppe Benigni aseguró en un audio que fue la misma Micheille Soifer la que le habría insistido que se quede con el perrito por unos días más, todo por una cuestión de ‘imagen’.

“Hablé con Michelle y me dijo que ahorita no lo podemos dar porque si no la prensa va a decir que tenía razón la gente, sería cuestión de quedármelo por unas semanas, esperar que todo baje”, dijo el modelo venezolano.