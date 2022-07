¿Qué pasó? Gonzalo Núñez y Erick Osores tuvieron como invitada especial a Cindy Marino, en su canal de YouTube, quien se animó a ir al set deportivo en el marco del logro histórico de FBC Melgar en la Copa Sudamericana 2022. Sin embargo, la situación se tornó un poco tensa para la modelo tras los comentarios sexuales de uno de los conductores.

Durante dicha conversación, Marino anunció que lanzará su próximo canal de YouTube en el cual tendrá entrevistas y transmisiones en vivo. No obstante, la conversación entre ella y los periodistas se trastocó con el comentario del popular ‘Castor’.

“(…) De una u otra forma se queman calorías”, dijo Marino tras confesar que no es tan aficionada del gimnasio y mantiene un buen físico. “Hasta en un cuarto puedes hacer sentadillas contra la pared... Sacas ‘yucas’”, dijo Núñez.

Luego, casi al finalizar el programa, ingresó Víctor Hugo Dávila y agradeció a Gonzalo Núñez por darle un “consejo”, lo que generó el comentario sexual que incomodó a Cindy Marino.

“Ay no ¡Ya pues, ya!”, expresó Marino con molestia. Incluso, hasta tocó el hombro de Erick Osores para indicarle que ese comentario estaba fuera de lugar. “Está bien que sea algo normal, natural, pero ya pues. Encima te tengo acá (en la oreja) ¿Cómo vas a decir eso? No me quiero imaginar. Ay no ¡Basta! Que lo saquen a él (Gonzalo Núñez). ¡Adiós, Gonzalo! Erick, (Núñez) se excedió”, finalizó diciendo Cindy bastante molesta.

