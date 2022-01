¡Terrible! Grasse Becerra sorprendió a propios y extraños al revelar que tuvo que ser intervenida de emergencia en la ciudad de Chiclayo, debido a una hemorragia uterina a causa de unos miomas, motivo por el que perdió al bebé que estaba esperando.

Y es que la modelo confesó que ha sido una de las peores experiencias que le ha tocado vivir, y mucho más al estar alejada de toda su familia. “Estoy en la clínica Pacífico, que es una de las mejores de Chiclayo, y la verdad que la he pasado mal, pero ya estoy mejorando”, comenzó diciendo.

Frente a ello, la expareja de Joshua Ivanoff, comentó que no tenía conocimiento alguno de su embarazo hasta el momento de ser operada de emergencia.

“Me operaron de emergencia porque se me reventó una trompa de Falopio por dos miomas que tenía y esto hizo que perdiera al bebé. El doctor me explicó que tenía un embarazo ectópico, es decir, que estaba fuera de lugar (el embrión no se encontraba en el útero) y no se iba a lograr”, agregó bastante sentida.

“Ni enterada (que estaba embarazada), supuestamente tenía como cuatro semanas, pero por los miomas y la hemorragia, recién me enteré. Cuando el doctor vio mi vientre lleno de sangre me dijo: Tengo que operarte ya, juro que aún sigo en shock”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO