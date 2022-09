Estrenado hace más de cuatro décadas, “Grease” es un clásico del cine que que a la fecha sigue vigente y es de esas películas que jamás pasarán de moda. Si bien marcó a muchas generaciones que crecieron siguiendo la historia de amor entre Sandy Olsson, una inocente muchacha, y Danny Zuko, el chico rudo de una pandilla, cada día son más los ávidos por conocer más datos en torno al musical estadounidense de 1978 ambientada en la década de 1950.

Debido a ello, te mostramos algunas imágenes inéditas de lo que fue el rodaje de este éxito mundial, que consolidó y lanzó a la fama no solo a sus protagonistas Olivia Newton-John y John Travolta, también a Stockard Channing, Jeff Conaway y Lorenzo Lamas.

Cabe señalar que fue nominada a los Premios Óscar en la categoría Mejor canción por “Hopelessly Devoted to You”, así como a los Globos de Oro 1978 por Mejor película (musical o comedia), Mejor actor por John Travolta, Mejor actriz por Olivia Newton-John y Mejor canción original por “You’re the One That I Want” y “Grease”.

LO QUE NO VIMOS EN “GREASE”

Sin lugar a duda, la imagen de Sandy empujando con el pie a Danny es una de las más recordadas, ya que aparece al final de la película. En la fotografía inédita, se ve al equipo de producción iluminando más esa escena.

El momento que quedó en la memoria de todos los que vieron "Grease" (Foto: RSO Records / Paramount Pictures)

Aprovechando los momentos de descanso, los actores no perdían la oportunidad de tomarse algunas fotos para inmortalizar durante el rodaje, tal como lo hicieron John Travolta, Olivia Newton-John y Jeff Conaway.

Se generaron lazos de amistad entre los actores de "Grease" (Foto: RSO Records / Paramount Pictures)

En otro momento, se ve a Travolta mirando por la cámara de video cómo se filman las escenas del exitoso filme.

Travolta, ¿verificando las grabaciones? (Foto: RSO Records / Paramount Pictures)

También aparece, el instante en el que se prepara la grabación de una toma en los juegos mecánicos. Se ve a Jeff Conaway, Stockard Channing y otros actores.

Mucha atención al momento de las grabaciones (Foto: RSO Records / Paramount Pictures)

Finalmente, hay una toma de Travolta junto a los histriones que formaban parte de su pandilla en la película. Aquí, el sentido del humor es bastante.