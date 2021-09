Gregorio Pernía, reconocido por su papel en la telenovela “Sin senos no hay paraíso”, es uno de los actores colombianos más queridos de la televisión. Si bien el popular ‘Titi’ tiene una amplia trayectoria en la industria de la actuación, en esta nota recordaremos las veces que incursionó en el mundo de la política.

Tras haberse posicionado como un reconocido actor, Pernía decidió postular a las Elecciones legislativas de Colombia de 2010 para el senado Colombiano por el Partido Cambio Radical. Sin embargo, a pesar de su popularidad solo logró obtener 9.057 votos.

Cuatro años después el actor volvió a ser candidato para el senado Colombiano, pero esta vez por el partido Alianza Verde. Si bien logró obtener más votos, estos no fueron suficientes como para que ocupara un escaño. Tras estas dos experiencias, Gregorio Pernía terminó desencantándose del mundo político.

¿QUÉ OPINA GREGORIO PERNÍA DE LA POLÍTICA?

En aquella época, Pernía le concedió una entrevista a Telemundo para platicar sobre su personaje en la telenovela “Sin senos no hay paraíso”. Asimismo, aprovechó el espacio para manifestar lo que opinaba acerca del ámbito político.

Sin pelos en la lengua, el recordado ‘Titi’ se atrevió a comparar a la política con el narcotráfico. El artista señaló que ser político es peor que ser narcotraficante. Es así como marcó distancia entre su vida personal y profesional con su postulación al senado Colombiano.

ESTO ES LO QUE OPINA GREGORIO PERNÍA SOBRE LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19

En un breve video el reconocido actor colombiano criticó que en varias naciones se estén pidiendo certificados de inmunización para asistir a eventos públicos, conseguir trabajo y otras actividades normales.

“¿Tiene la vacuna? Si no la tiene no puede trabajar y si no trabaja, no come. Así que se jodió”, dijo.

El actor de “Sin senos no hay paraíso” añadió que las vacunas van a “somatizar” las enfermedades que las personas padecen y que esto es una estrategia de los Illuminati, Bill Gates, entre otros.

“El que tenga un problema en el riñón o en el pulmón, por ejemplo, van a somatizar los problemas. Si usted esta pronosticado para vivir 80 años, pues le quitarán 20 añitos, para que se muera a los 60”, señaló.

Habla el epidemiologo Gregorio Pernia, acerca de las vacunas contra el Covid-19. 🙄🤦🏼‍♀️pic.twitter.com/0Eh1wLJbpP — Mónik 💐 (@monikquinterog) August 20, 2021

¿GREGORIO PERNÍA PODRÍA SER EXPULSADO DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA “ASÍ SE BAILA”?

Si bien la presencia del recordado ‘Titi’ de la saga “Sin senos no hay paraíso” ha generado gran expectativa en la audiencia, su llegada y posterior permanencia en el show corre peligro, ya que la producción podría expulsarlo, algo que ha generado la alarma de todos sus seguidores, que esperan con ansias verlo desde el 12 de septiembre.

Gregorio Pernía podría ser expulsado de “Así se baila” por negarse a ser vacunado contra el COVID-19. Si tomamos en cuenta que desde la llegada de la pandemia, Telemundo, así como otras compañías, ha sido muy estricto con los protocolos para evitar el contagio del virus, esta no sería la excepción.

¿QUIÉN ES GREGORIO PERNÍA?

Fernando José Gregorio Pernía Maldonado nació el 7 de mayo de 1970 en la ciudad de Cúcuta, Colombia. El actor de 51 años debutó en 1998 en una telenovela de RCN llamada “La Madre”.

Entre las principales producciones que ha participado podemos encontrar: “La hija del mariachi”, “Sin senos no hay paraíso”, “Decisiones extremas”, “Corazón Valiente”, “Sin senos si hay paraíso” y “Decisiones: Unos ganan, otros pierden”.