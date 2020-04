La cumbia en el Perú es uno de los géneros musicales con gran poder de convocatoria, además, presume desde hace mucho de un sello y estilo propio.

Por eso, tras el anuncio del primer ministro Vicente Zeballos, que hasta fin de año no se autorizarían eventos de gran magnitud, las principales agrupaciones de cumbia se pronuncian. Todas coinciden de que será un duro golpe a sus economías, pero también están convencidas de que las medidas hay que acatarlas.

GRUPO 5

“Desde el inicio acatamos las disposiciones que se toman en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el ministerio respectivo. Si la medida de postergación de actividades sociales se efectuan para la salubridad del pueblo , hay que obedecer. La vida es lo primero. Si tenemos que volver en algún momento por la puerta grande lo haremos”, dice Elmer Yaipen, director del Grupo 5.

Mientras se encuentran en pausa, los músicos se encargarán de grabar, hacer transmisiones en streaming y subir sus temas en las plataformas.

CORAZON SERRANO

Yrma Guerrero, vocalista de la agrupación norteña Corazón Serrano, no niega la crisis y menos que la estén pasando mal.

“Ya por la cuarentena hay un montón de contratos cancelados y ya me imagino lo que pasará si es que no se podrá tocar hasta fin de año. Todas las agrupaciones pasamos por una crisis económica, los músicos ganan cuando hay presentaciones y si no hay ingresos, cómo se pagan sueldos. Estamos ya advertidos de que a pesar del termino de la cuarentena, nosotros no vamos a poder tocar de inmediato”, dijo una muy preocupada Yrma.

AGUA MARINA

Los Hermanos Quiroga Querevalú no tienen mes en su agenda en el que no tengan conciertos cada fin de semana. Agua Marina es una de las orquestas más rentables, pero están dispuestos a acatar las extremas medidas de las autoridades.

“Estamos muy preocupados por la situación, pero somos conscientes de que esto es un sacrificio, nos toca esperar que vuelva todo a la normalidad para retomar las actividades en el momento que lo disponga el Gobierno. Mantengamos la calma, seamos responsables y conscientes de la situación y entendamos que son medidas de prevención”, dice José Quiroga.

MARICARMEN MARÍN

Maricarmen Marín, “La princesita”, como se le llama a la cantante de cumbia, también siente la crisis.

“Lo que está atravesando el mundo es terrible; no solo está en riesgo nuestra salud, si no también la economía en todas las escalas. El rubro del entretenimiento está recibiendo un golpe duro. Espero que encontremos la forma de reinventarnos en el corto plazo y con ello nuevas alternativas para poder trabajar. Este golpe a la industria es a nivel mundial, estemos atentos a cómo se va llevando en otras partes del mundo. Es un momento importante para unirnos”, dice la hoy conductora de “Mujeres al mando”.

