La agrupación salsera insignia número uno de Colombia, Grupo Niche, confirma un show que repetirá la historia y que es de carácter exclusivo para todos los peruanos amantes del género. La cita será en el Gran Teatro Nacional el próximo 13 de agosto. La venta de entradas inicia este viernes a las 10:00 a. m., con un 20% de descuento con cualquier medio de pago a través de los módulos de Teleticket.

Esta velada en la sala más importante del país, ha sido diseñada con capacidad limitada para que los asistentes valoren una experiencia íntima, con un sonido envolvente y una puesta en escena que te hará sentir parte del espectáculo, como si lo vieras a través de una pantalla, pero completamente en vivo. Por ello, y pese al éxito indiscutible de Niche en grandes escenarios, este concierto apuesta por una conexión más cercana, pensada para quienes disfrutan cada detalle, con un show completo de dos horas con todo sus éxitos.

A lo largo de su trayectoria, Grupo Niche ha recorrido el mundo llevando lo mejor de la salsa colombiana y representando con orgullo a su país. Temas como “Gotas de lluvia”, “Hagamos lo que diga el corazón”, “Cali pachanguero”, “Una aventura”, “Se pareció tanto a ti”, “La magia de tus besos” y “Nuestro sueño”, entre muchos otros éxitos, han marcado a varias generaciones y formarán parte de un repertorio inolvidable.

Un espectáculo que se realizó en mayo del 2024 y que obtuvo la respuesta del público inmediata pues a horas de su anuncio las localidades quedaron completamente agotadas. Un show que regresa a pedido del público, con dos horas de duración, con una propuesta renovada que promete emociones intensas de principio a fin. La cita es este 13 de agosto en el Gran Teatro Nacional. Las entradas estarán disponibles desde este viernes en Teleticket, con un 20% de descuento válido hasta agotar stock.

Además, este concierto ofrece una producción de primer nivel, músicos en escena de gran calidad y una atmósfera única que hará vibrar a todos los asistentes en cada canción. Sin duda, será una oportunidad imperdible para disfrutar de una de las agrupaciones más emblemáticas del género en un formato pocas veces visto