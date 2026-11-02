Un nuevo nombre peruano comienza a abrirse camino en el mercado musical de Miami. Guillermo Bussinger da un importante paso en la internacionalización de su carrera como solista al ingresar a la programación de emisoras hispanas en Estados Unidos con su sencillo “Cuéntame”, que ya empieza a sonar en Uforia Rock y Amor 107.5 FM. Una proyección que lleva su propuesta musical más allá de nuestras fronteras y conecta su música con nuevas audiencias latinas.

“Estoy viviendo un momento muy especial en mi carrera. Saber que mi música comienza a sonar en Miami y que está llegando a un público internacional es una enorme satisfacción. Es un camino que vengo trabajando desde hace tiempo y este paso me motiva a seguir apostando por mi proyecto como solista”, comenta Bussinger.

Como parte de esta nueva etapa, el artista también visitó los estudios de Televisa Univision en Miami, donde compartió con dos reconocidas figuras de la televisión hispana: Pamela Silva, conductora de Primer Impacto, y Lili Estefan, una de las presentadoras emblemáticas de El Gordo y La Flaca. Un encuentro que suma visibilidad a su recorrido promocional en Estados Unidos.

La llegada a Miami representa un nuevo capítulo en una trayectoria construida con años de experiencia. Antes de emprender su camino como solista, Guillermo Bussinger fue durante diez años (2014-2024) vocalista y líder de Pedro Suárez-Vértiz La Banda, una etapa fundamental en su formación artística.

Hoy, con una identidad musical propia y el álbum “Cuéntame” como carta de presentación, el cantante peruano apuesta por llevar su música a nuevos escenarios y consolidar una carrera internacional que comienza a encontrar eco en el mercado hispano.